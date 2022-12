Chuva pode vir acompanhada de rajadas de vento - Fernando Frazão/Agência Brasil

Chuva pode vir acompanhada de rajadas de ventoFernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 29/12/2022 14:25 | Atualizado 29/12/2022 15:17

Rio - A cidade do Rio entrou em estágio de mobilização, nesta quinta-feira (29), às 13h05, devido a previsão de chuva moderada a forte. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a previsão é de pancadas, com intensidade moderada a forte, acompanhadas de rajadas de ventos moderados nesta quinta e sexta-feira (30).

Segundo o Sistema Alerta Rio, núcleos de chuva atuam sobre a Zona Norte do Rio, principalmente na região da Ilha do Governador.



A mudança no tempo acontece devido à atuação de um canal de umidade sobre a região Sudeste junto com a passagem de uma frente fria no oceano.



Neste momento, já há registro de chuva moderada na região de Paquetá. De acordo com o Alerta Rio, entre 13h45 e 14h, foi registrado um quantitativo de 6,0 mm.



O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.

Recomendações em casos de ventos fortes:



O COR reforça as recomendações de segurança elaboradas pela Defesa Civil do Estado (Sedec-RJ) e pelo Corpo de Bombeiros diante da ocorrência de raios e rajadas de ventos fortes:



Na rua:

- Não se abrigue debaixo de árvores ou coberturas metálicas;

- Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente no mar;

- Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;

- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão, placas de propaganda e árvores;

- Cuidado! Caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida.



Em casa:

- Feche portas e janelas;

- Feche também persianas e cortinas para evitar que estilhaços se espalhem caso alguma janela quebre;

- Feche o registro de gás;

- Evite deixar objetos em locais altos, pois podem cair;

- Se faltar luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.

Outras recomendações:



- Siga sua rotina, mas fique atento;



- Acompanhe a previsão do tempo do Alerta Rio e suas atualizações;



- Mantenha-se informado através dos meios de comunicação e canais oficiais do COR;



- Todos os cidadãos devem se cadastrar no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS. Basta enviar o CEP de casa para o nº 40199, por mensagem de texto. É gratuito;



- Baixe o aplicativo do COR.Rio, disponível para Android (http://bit.ly/appcor_android) ou iOS (http://bit.ly/appcor_ios);



- Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).

Entenda a intensidade dos ventos



Fonte: Alerta Rio



– Vento fraco (até 18,5 km/h) = move folhas nas árvores;

– Vento moderado (entre 18,5 km/h e 51,9 km/h) = levanta poeira e pequenos papéis, move galhos de árvores e o guarda-chuva começa a ser usado com dificuldade;

– Vento forte (entre 52 km/h e 76 km/h) = capaz de balançar grandes árvores e quebrar galhos.