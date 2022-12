Publicado 29/12/2022 13:56 | Atualizado 29/12/2022 13:59

Rio - Policiais civis da 4ª DP (Presidente Vargas) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (28), quatro suspeitos de uso de documento falso. Os agentes foram acionados pela Corregedoria do Detran para checar supostas irregularidades na documentação apresentada no setor de habilitação, na sede do órgão, no Centro do Rio.

Um despachante e outros três homens apresentaram documentos falsos durante atendimento para validação de carteiras de habilitação estrangeiras. Eles tentaram conseguir CNHs brasileiras sem passar pelo processo necessário.

Entre as documentações, estavam declarações de tempo de residência no exterior, expedidas pelo Consulado Geral do Brasil em Ciudad del Este, no Paraguai. Os funcionários do órgão desconfiaram porque alguns documentos tinham o mesmo código de barras.

Os quatro foram autuados em flagrante pelos crimes de uso de documento falso e associação criminosa. Com eles, ainda foram apreendidas carteiras de habilitação paraguaias, que estão sendo analisadas para comprovar a veracidade. De acordo com os policiais, um dos presos é jogador de futebol do Futbola Klubs Liepãja, clube que disputa a primeira divisão da Letônia.