Prefeitura reinaugura a CMS Mario Rodrigues Cid funciona na Rua Matureia, s/nº, em CosmosDivulgação/SMS-Rio

Publicado 29/12/2022 13:40 | Atualizado 29/12/2022 13:41

Rio - A Prefeitura do Rio reinaugurou, nesta quinta-feira (29), mais duas unidades de Atenção Primária na Zona Oeste, que foram reformadas e vão beneficiar cerca de 25 mil moradores da região. O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, entregou à população a Clínica da Família Alice Jesus do Rêgo, em Santa Cruz, e o Centro Municipal de Saúde Mario Rodrigues Cid, em Cosmos.



"Estamos avançando no compromisso do prefeito Eduardo Paes, que é recuperar a Atenção Primária do Rio de Janeiro. Hoje, são duas unidades que estão sendo inauguradas, que são muito importantes aqui para a Zona Oeste. Estamos completando 46 unidades de saúde reformadas no ano de 2022. A expectativa da Prefeitura é que a gente possa avançar ainda mais na reforma da estrutura física de todas as unidades e recompor as equipes de Saúde da Família, com mais médicos e enfermeiros", afirmou Daniel Soranz.



De acordo com a prefeitura, ao final de 2016, o programa tinha uma cobertura de 70% da população carioca e caiu para apenas 39% após quatro anos. Com a retomada dos investimentos na Atenção Primária, a partir de 2021, a cobertura da ESF já chegou a 54% no segundo semestre deste ano. A reforma dessas duas unidades se junta às outras mais de 100 que já passaram por melhorias nesses dois últimos anos.



Novo mobiliário, equipamentos e climatização



A Clínica da Família Alice Jesus do Rêgo recebeu reparos gerais e pintura, além de novos mobiliários e equipamentos, como cadeiras longarinas, computadores e impressoras. A unidade conta com 12 consultórios, quatro equipes de saúde da família e duas equipes de saúde bucal.



No CMS Mario Rodrigues Cid, houve troca de mobiliário e climatização. A unidade conta com três equipes da saúde da família e uma de saúde bucal. A instalação é equipada com 17 consultórios e com o Núcleo de Atenção Interdisciplinar do Desenvolvimento Infantil.



Ambas as unidades contam com salas de vacina, saúde bucal, curativo, procedimento, observação clínica e farmácia, onde os pacientes podem retirar gratuitamente medicamentos em uma grade de itens da Atenção Primária.



A Clínica da Família Alice Jesus do Rêgo funciona na Estrada dos Palmares s/n°, em Santa Cruz, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.



O CMS Mario Rodrigues Cid funciona na Rua Matureia, s/nº, em Cosmos, de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, e, aos sábados, das 7h às 12h.

Nova Clínica da Família na Taquara





Localizada onde antes funcionava o Hospital Psiquiátrico Jurandyr Manfredini, a clínica conta com sete equipes da família e possui dez consultórios, sendo um de saúde bucal, além de salas de vacina, curativo, procedimento e observação. No último sábado (24), a Clínica da Família Arthur Bispo do Rosário, na Taquara, Zona Oeste, foi inaugurada . Segundo o governo municipal, a unidade deve beneficiar 24 mil moradores da região. Participaram da cerimônia de abertura o prefeito Eduardo Paes, e o secretário de Saúde, Daniel Soranz.Localizada onde antes funcionava o Hospital Psiquiátrico Jurandyr Manfredini, a clínica conta com sete equipes da família e possui dez consultórios, sendo um de saúde bucal, além de salas de vacina, curativo, procedimento e observação.

De acordo com a prefeitura, os pacientes da Clínica da Família Arthur Bispo do Rosário terão atendimento clínico e odontológico, vacinação, testes rápidos, além de prevenção, acompanhamento e tratamento de hipertensão, diabetes, tuberculose, hanseníase, HIV e DST. A unidade vai absorver os usuários da Clínica da Família Álvaro Ramos, localizada no mesmo bairro.