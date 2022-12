Prefeitura inaugura Clínica da Família Arthur Bispo do Rosário, na Taquara, Zona Oeste do Rio - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 24/12/2022 12:55

Rio - A Prefeitura do Rio inaugurou neste sábado (24), a Clínica da Família Arthur Bispo do Rosário, na Taquara, bairro da Zona Oeste. Segundo o governo municipal, a unidade deve beneficiar 24 mil moradores da região. Participaram da cerimônia de abertura o prefeito Eduardo Paes, e o secretário de Saúde, Daniel Soranz.



Localizada onde antes funcionava o Hospital Psiquiátrico Jurandyr Manfredini, a clínica conta com sete equipes da família e possui dez consultórios, sendo um de saúde bucal, além de salas de vacina, curativo, procedimento e observação.

"A clínica da família, que temos muito orgulho de ter implantado na cidade, é a possibilidade de as pessoas não ficarem doentes. Delas cuidarem realmente da saúde e não só buscarem a saúde quando ficarem doentes ou precisarem de um hospital. Esse é um espaço de integração comunitária e de cuidar das pessoas. Desejo que todos vocês, com suas famílias, tenham uma noite maravilhosa e um feliz Natal para todos", ressaltou Paes.

A recuperação da Estratégia Saúde da Família (ESF) é uma das principais metas da Prefeitura do Rio. Segundo o órgão, ao final de 2016, o programa tinha uma cobertura de 70% da população carioca e caiu para apenas 39% após quatro anos. Com a retomada dos investimentos na Atenção Primária, a partir de 2021, a cobertura da ESF já chegou a 54% no segundo semestre deste ano.



"Hoje, véspera do Natal, inauguramos uma clínica da família incrível. Vale a pena todo mundo entrar e conhecer. São sete equipes de saúde da família, com muita qualidade, com ultrassonografia, raio-x, eletrocardiograma. Uma unidade de primeira linha, uma das melhores em saúde bucal na cidade", detalhou Soranz.



De acordo com a prefeitura, os pacientes da Clínica da Família Arthur Bispo do Rosário terão atendimento clínico e odontológico, vacinação, testes rápidos, além de prevenção, acompanhamento e tratamento de hipertensão, diabetes, tuberculose, hanseníase, HIV e DST. A unidade vai absorver os usuários da Clínica da Família Álvaro Ramos, localizada no mesmo bairro.

"Essa clínica é muito importante para a população. Recentemente eu tive um enfisema pulmonar e posso me tratar aqui, onde sei que serei muito bem atendida. Fica perto da minha casa e estou muito feliz por termos essa conquista, uma clínica com mais médicos, dentista, ginecologista", relatou Valeria Cerqueira, de 60 anos, moradora da região e usuária da clínica da família.



A Clínica da Família Arthur Bispo do Rosário funciona na Rua Sampaio Correia, s/ nº, na Taquara, de segunda a sexta, das 7h às 20h, e aos sábados, das 7h às 12h.