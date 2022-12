Rio de Janeiro

Liderença do tráfico da comunidade do Fallet é presa em shopping na Tijuca

Yago Augusto Quintanilha é sobrinho do criminoso Abelha, um dos principais chefes da facção do Comando Vermelho que atua em comunidades do Rio

Publicado 23/12/2022 20:22 | Atualizado há 13 horas