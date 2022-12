A carga roubada era de materiais adquiridos na internet - PMERJ

A carga roubada era de materiais adquiridos na internetPMERJ

Publicado 23/12/2022 19:32 | Atualizado 23/12/2022 19:34

Rio - A Polícia Militar recuperou uma carga de artigos adquiridos em sites de compras que havia sido roubada na Rua Vaz de Toledo, no Méier, na Zona Norte, na noite desta sexta-feira (23). Um dos suspeitos fugiu a pé e o outro foi preso.



De acordo com a corporação, equipes do 3º BPM (Méier) realizavam policiamento na região quando avistaram um carro abordando um veículo do modelo Fiorino. Com a aproximação dos policiais, os ocupantes arrancaram com o automóvel, porém foram interceptados. O detido foi conduzido à 25ª DP (Engenho Novo).