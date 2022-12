Movimento para o Natal deste ano agradou os comerciantes do Cadeg - Cléber Mendes / Agência O Dia

Rio - A contagem regressiva para o Natal deste ano está chegando ao fim. Com isso, cariocas e fluminense correm para as últimas compras. Pontos comerciais como Cadeg, em Benfica, Mercadão de Madureira e shoppings ficaram lotados nesta sexta-feira (23).

Considerado o mais tradicional mercado do Rio, o Centro de Abastecimento do Estado da Guanabara (Cadeg), que completou 60 anos em 2022, encerra o ano com as vendas bastante aquecidas. De acordo com o diretor André Luiz Lobo, o movimento nesta semana aumentou cerca de 20% em relação ao mesmo período no ano passado.

"Essa semana bombou! Ano passado, ainda tinha a questão da apreensão do público em relação à covid-19, o pessoal estava um pouco inseguro ainda. Esse ano, a galera abriu a porteira e veio com força total", comemorou André.

Com a grande demanda, os comerciantes trabalhavam incansavelmente. Em uma breve pausa, o empresário Vicente Britto, dona de uma loja que vende bacalhau e outros itens, comemorou. "Com certeza, o movimento tem sido muito bom esse ano, superando até os anos anteriores! Amanhã (sábado) vai ser mais um dia de muito trabalho aqui na loja", afirmou.

"O movimento está bom! Melhorou depois da Copa do Mundo. Os produtos mais vendidos são bacalhau, cestas de presentes, vinhos e espumantes", concordou Eduardo Penna, dono de um empório.

O bacalhau é um dos produtos mais procurados pelos clientes, assim como legumes, frutas e bebidas alcóolicas. Nessa época do ano, a procura é ainda maior. A dentista Georgina Cabral, de 38 anos, já garantiu o seu. Ela conta que, além dos amigos e familiares, outra presença já esta garantida na ceia: bacalhoada portuguesa.

"Aqui em casa, a comida favorita é tudo que leve bacalhau. O prato principal é bacalhoada portuguesa, tradicional da minha família. O presente é que a gente passe uma noite de paz e harmonia, que a gente possa comemorar por muitos e muitos anos, com saúde e fartura na mesa", contou.

A cantora Ana Marinho, de 37 anos, foi às compras com o marido André Mattos, 31. Ela levou vinho para acompanhar o bacalhau gratinado, sua comida preferida da ceia. Para sobremesa, a pedida será amigo oculto coberto de risadas.

"Como boa brasileira, deixei tudo para última hora! Ainda tenho que correr para comprar algumas coisas de decoração. A ceia vai ser completa com minha família, meus pais, meus sogros... Estamos super animados, esperando a comida deliciosa da minha mãe, que é cozinheira. Nós vamos fazer o amigo oculto de 'rouba-rouba'. Cada um compra um presentinho que vale para os dois sexos e a gente vai fazer um sorteio. A risada é garantida", disse a cantora.

Já a autônoma Dayana Soares, 33 anos, não quer saber de brincadeiras. Ela está ansiosa pela ceia e fica até indecisa na hora de apontar seu prato preferido. Perguntada sobre o presente que deseja neste Natal, garante que já o recebeu: a família reunida na data que mais ama.

"Meu Natal será em família, sempre foi assim. Eu amo tudo do Natal, as cores, as decorações e a ceia... A ceia é a melhor parte! Minha comida preferida são todas! Comigo, não tem tempo ruim, gosto até das temidas passas. Eu desejo que todos tenham um ótimo Natal e que não falte comida e amor na mesa de ninguém. O melhor presente já tenho, minha família reunida no dia que eu mais amo", celebrou Dayana.

O Natal é um dia para estar reunido com as pessoas que ama. Com a pandemia, essa função parece ter sido ainda mais atenuada. Para a fã de rabanada e engenheira civil, Thais Viera, 38 anos, a data tem um motivo especial: a confraternização.

"Passaremos o Natal em família! Sempre fazemos uma ceia, conversamos ,colocamos as novidades em dia... Enfim, o motivo especial é a confraternização. Apenas o carinho dos familiares é suficiente e o mais importante", afirmou.

No tradicional Mercadão de Madureira, símbolo da Zona Norte, o movimento também foi muito intenso nesta sexta-feira. Conhecido pelos preços mais em conta, o local, na Avenida Ministro Edgard Romero, foi muito procurado por famílias que buscavam lembrancinhas para o Natal.

A manicure Isabelle Brandão, de 32 anos, foi acompanhado do marido Raphael Isidoro, 29, para comprar presentes. Quem ficou feliz foi o filho Marcos Rui, de 2 anos, que ganhou um trem de pilha.

"Para o Rui, o Raphael comprou uma bicicletinha e um carrinho de botar pilha. O presente que queremos é a autoescola do Raphael e nós vamos passar o Natal em família! Eu dei um trem de pilha para o Rui e quero uma fritadeira elétrica", disse a manicure.

Já a empreendedora Andreia Sobral, 35 anos, quer ganhar maquiagem. Fã de academia, ela precisou correr para comprar os presentes dos afilhados e das irmãs. Agora, está ansiosa para a ceia.

"Hoje foi muito corrido para ir no Mercadão! Tive que trabalhar de manhã cedo, depois fui para a academia e, de lá, fui direto para o Mercadão comprar presentes dos meus afilhados e das minhas irmãs. Vamos ceiar em casa, com a família, tendo brincadeiras, jogos... A gente sempre fez! De presente, eu pretendo ganhar maquiagem! Eu amo maquiagem e roupa de academia", contou.

