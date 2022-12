Uma pistola foi apreendida com o suspeito - Divulgação

Publicado 23/12/2022 22:16

Rio - Um suspeito foi baleado durante um confronto com policiais militares em Brás de Pina, na Zona Norte, na noite desta sexta-feira (23). O Instituto Fogo Cruzado registrou tiros na região por volta das 21h30.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 16ªBPM (Olaria) checavam uma denúncia na região quando foram atacados por criminosos. No confronto, o suspeito foi encontrado baleado e encaminhado ao Hospital Getúlio Vargas, na Penha.



Com ele a equipe policial apreendeu uma pistola. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.