Yago é sobrinho do traficante Abelha e foi preso enquanto fazia compras no shopping - Reprodução

Publicado 23/12/2022 20:22 | Atualizado 23/12/2022 22:01

Rio - A Polícia Militar prendeu, nesta sexta-feira (23), Yago Augusto Quintanilha Campos, um dos líderes do tráfico da comunidade do Fallet, em Rio Cumprido, na Zona Norte. Ele estava foragido pelo crime de roubo e foi localizado fazendo compras em um Shopping na Tijuca, na mesma região.

Yago, que integra a facção do Comando Vermelho (CV), a maior do estado do Rio, é sobrinho do criminoso Wilton Carlos Rabello Quintanilha, o Abelha, um dos principais chefes da facção e foragido da Justiça. A ocorrência foi apresentada na 19ª DP (Tijuca).



O tio de Yago, Abelha, integra o grupo chamado de ‘conselho’ do Comando Vermelho , onde os criminosos com maior posição hierárquica dentro da facção tem poder de decisão. Esses líderes, mesmo presos, são os responsáveis por coordenar negócios clandestinos a nível estadual e nacional, pela organização financeira e por determinar invasões territoriais a comunidades controladas por rivais.

Abelha tem forte influência nas favelas do Santo Amaro, Mangueira, Manguinhos e Complexo do Alemão. Por conta do seu forte poder de decisão, ele, que estava preso desde 2002, chegou a ser transferido para presídios federais duas vezes. Mas, ele saiu pela porta da frente do Complexo de Bangu, mesmo com mandado de prisão ativo, no dia 27 de julho de 2021.