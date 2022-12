Equipe de fiscalização do Procon Carioca - Prefeitura do Rio

Equipe de fiscalização do Procon CariocaPrefeitura do Rio

Publicado 23/12/2022 16:36 | Atualizado 23/12/2022 18:18

Rio - A equipe de fiscalização do Procon Carioca percorreu diversos supermercados da cidade, entre os dias 20 e 22 de dezembro, e encontrou irregularidades, como armazenagem inadequada, publicidade enganosa, ausência de preço em diversos produtos e ausência de certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros. Houve descarte de 21,5 kg de produtos por parte dos agentes.

A fiscalização aconteceu no Centro, além das zonas Norte e Zona Oeste do Rio. Em um mercado no Centro, na Rua Riachuelo, os agentes constataram a ausência de preço em diversos produtos, bem como oferta de produto com limite de quantidade.

Em outro estabelecimento, também na Rua Riachuelo, além de produtos sem precificação, havia itens com duplicidade de preço e a empresa não tinha o Certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros. Também localizado na Rua Riachuelo, um terceiro mercado, além da não apresentar o Certificado de aprovação do Corpo de bombeiros apresentava produtos sem a discriminação de preço.

Diversos problemas também foram registrados em lojas em grandes redes da cidade. "Os agentes do Procon Carioca atuam fiscalizando e também em ações preventivas para garantir que os direitos dos consumidores sejam respeitados pelos fornecedores de serviços e de produtos", informou Igor Costa, diretor executivo do órgão.