O sargento foi ferido na mão após reagir a uma tentativa de assaltoDivulgação

Publicado 23/12/2022 16:44 | Atualizado 23/12/2022 17:59

Rio - Um policial militar foi baleado durante uma tentativa de assalto na Estrada do Camboatá, em Guadalupe, na Zona Norte, nesta sexta-feira (23). O sargento Jorge Lemos da Costa estava de folga quando foi abordado por suspeitos enquanto dirigia seu veículo.

O PM reagiu ao assalto, houve confronto e em seguida conseguiu sair do local e solicitar ajuda. De acordo com a corporação, agentes do 14º BPM (Bangu) faziam patrulha na região quando foram solicitados pelo sargento que informou ter sido ferido na mão por criminosos durante a tentativa de assalto. Os suspeitos fugiram.