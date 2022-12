O PM teria reagido a uma tentativa de assalto - Rede Social

Rio - Um policial militar da reserva foi baleado durante uma tentativa de assalto dentro do estacionamento do supermercado Carrefour, no bairro Neves, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, nesta sexta-feira (23).



De acordo com a PM, o agente foi atingido no ombro e socorrido ao Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caso ocorreu por volta do 12h. Os suspeitos conseguiram fugir.



Nas redes sociais, relatos afirmam que dois suspeitos teriam abordado o PM enquanto ele saía do supermercado, no entanto, houve reação e troca de tiros. Clientes ainda teriam se assustado com o tiroteio, o que ocasionou uma correria na unidade.



Equipes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionadas ao local do fato e à unidade de saúde. A Polícia Civil também ainda não respondeu.

Em nota, o Carrefour informou que prestou todo auxílio necessário a vítima. "Em relação à tentativa de assalto em uma de suas lojas, a rede informa que suas equipes adotaram todas as medidas emergenciais necessárias, acionando atendimento médico e a Polícia Militar imediatamente, e foram realizados a prestação de socorro e demais procedimentos necessários pelas autoridades competentes. A loja está funcionando normalmente. Seguimos à disposição das autoridades para contribuir com as informações necessárias", disse o comunicado.