Fim de semana do Natal será de tempo quente e úmido, com pancadas isoladas de chuva e céu variando entre claro e nublado - Reginaldo Pimenta/ Agência O Dia

Publicado 24/12/2022 10:41 | Atualizado 24/12/2022 11:38

Rio - Para os amantes de dias quentes e úmidos, o final de semana de Natal terá mais um motivo de comemoração. Ventos em altos e médios níveis da atmosfera mantém o céu do Rio parcialmente nublado neste sábado (24), com previsão de pancadas rápidas de chuva no período da tarde. No domingo (25), o céu será tomado pelas nuvens em alguns pontos da cidade. Pancadas de chuva isoladas devem ocorrer durante o dia. Em todo o final de semana, os termômetros alcançam a máxima de 31°C, de acordo com o Sistema Alerta Rio da prefeitura.



Na manhã deste sábado (24), o sol aparece forte e, ainda que haja algumas nuvens no céu, não há risco de chover. Ventos fracos e moderados marcam o período. Pela tarde, tempo começará a ficar nublado e ocorrerão pequenos momentos de chuva em alguns bairros da cidade.



No período da noite, não deve chover e a temperatura se manterá estável como no resto do dia. Durante o sábado, os termômetros alcançam máxima de 31°C e mínima de 18°C, com a ocorrência de ventos fracos e moderados. A umidade deve variar entre 50% e 90% em todo o dia.



Apesar de também amanhecer ensolarado e sem precipitações, o próximo domingo (25) será marcado por pancadas de chuva isoladas durante a tarde e a noite. Assim como no sábado, também haverá incidência de ventos fracos e moderados, com a umidade variando entre 50% e 95%, em diferentes momentos. Já a temperatura máxima para o dia atingirá 31°C e a mínima será de 19°C.



Chuva durante a semana

Após as celebrações natalinas, a última semana do ano será marcada por céu bastante encoberto, com precipitação e trovoadas isoladas, porém, sem a ocorrência de ventos fortes. Pancadas de chuva fraca e moderada poderão acontecer a qualquer momento dos dias.

Destaque para a próxima segunda-feira (26), quando os termômetros registrarão máxima 32°C e para a próxima quarta-feira (28), em que a umidade atingirá 100% nos medidores.