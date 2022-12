Churrascaria Palace recebe a placa azul do Patrimônio Cultural Carioca - Fabio Motta / Prefeitura do Rio

Publicado 24/12/2022 14:49

Rio - A Prefeitura do Rio inaugurou na noite da última sexta-feira (23) a placa azul do Patrimônio Cultural Carioca na Churrascaria Palace, em Copacabana. Fundado em 1951, o estabelecimento é um dos mais tradicionais do Rio e, para conceder a homenagem, o município levou em consideração que o restaurante é referência na vida carioca há mais de 70 anos.

O prefeito Eduardo Paes acompanhou a inauguração da placa e destacou ainda a importância cultural da casa. "Essa cidade é marcada por espaços em que as pessoas se encontram e que a alma carioca pode ser revelada na sua intensidade. Tivemos grandes nomes da bossa nova frequentando a Palace, e o legal é a gente poder lembrar do passado, mas admirar quem ainda vem aqui, nos dias de hoje. Esta é uma típica churrascaria carioca. É muito simbólico dar uma placa à casa. Tem um samba do Martinho da Vila que fala do canudo de papel, do diploma que as pessoas lutam para ganhar. E quem tem um negócio trabalha muito para ganhar esse canudo. Bom demais ser o prefeito que vai dar esse diploma de presente para você", disse o prefeito.

O proprietário da casa, Antônio da Fonseca Saraiva, agradeceu a homenagem. "Há 71 anos trabalhamos na casa e sempre procuramos servir o melhor para o povo, porque o povo carioca merece".

O filho de seu Antônio, Antônio Saraiva filho, também destacou a importância da casa receber o reconhecimento público. "Isso aqui é melhor que qualquer outro prêmio. Já fomos premiados como melhor churrascaria, melhor carne, mas isso aqui é um reconhecimento público que é para sempre. É resultado da luta de uma vida. O reconhecimento desse circuito de negócios tradicionais é muito importante não só porque estamos recebendo, mas por isso ser a cultura de uma cidade. Muito obrigado pela iniciativa, que só valoriza o Rio", declarou.

Com a placa entregue, o poder público inclui a churrascaria no Circuito dos Negócios Tradicionais, um dos 22 circuitos existentes no Patrimônio Cultural, indicando sua importância para o bairro de Copacabana e para todo o Rio. Essa iniciativa ajuda a contar a história da cidade por meio de placas fixadas em estabelecimentos que representam o estilo de vida dos cariocas.

"A instalação da placa azul é uma forma de endossar que o estabelecimento faz parte da tradição carioca. O projeto Circuitos do Patrimônio Cultural Carioca tem como objetivo divulgar e informar sobre o rico acervo de bens culturais que fazem parte de quem nós somos", expliou Laura Di Blasi, presidente do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade.

Prédio terá homenagem a escritores

A churrascaria passa a fazer parte de uma lista de comércios importantes, que inclui a Confeitaria Colombo, o Angu do Gomes e a Leiteria Mineira, entre outros, todos contemplados com a placa. O estabelecimento está localizado no andar térreo do prédio de número 16 da Rua Rodolfo Dantas, um edifício de arquitetura art-déco, da primeira metade do século XX, preservado pela Área de Proteção do Ambiente Cultural (APAC) do Lido.

No mesmo endereço, num dos andares da construção, moraram por 50 anos os escritores Jorge Amado e Zélia Gattai. O local receberá futuramente uma placa do Circuito da Literatura, também concedido pelo Patrimônio Cultural. Nesse caso, será em parceria com a Academia Brasileira de Letras (ABL) e vai sinalizar que o casal viveu no imóvel.