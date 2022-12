Em Deodoro, Avenida Brasil tem trânsito livre nos dois sentidos - Reprodução/COR

Publicado 24/12/2022 13:49

Rio - O deslocamento no Rio de Janeiro durante a véspera de Natal tem sido sem demora para os motoristas. As principais vias da cidade não registram grandes engarrafamentos, como Avenida Brasil, Linha Amarela e Linha Vermelha, assim como os principais acessos e saídas da capital.

Via mais movimentada do Rio, a Avenida Brasil tem fluxo bom nos sentidos Centro e Santa Cruz, de acordo com o Centro de Operações da prefeitura. Há apenas leves retenções em pontos de obras do BRT Transbrasil, como em Guadalupe e no acesso à Avenida Francisco Bicalho. A Linha Vermelha, a Linha Vermelha e a Estrada Lagoa-Barra também estão com trânsito em boas condições.

Pela manhã, um acidente entre um ônibus e um carro causou engarrafamento na Avenida Francisco Bicalho e teve reflexos no Viaduto do Gasômetro, mas a via foi liberada por volta das 9h. Há também bloqueios para obras na Avenida Niemeyer e o trânsito opera com esquema de pare e siga, assim como no alto da Boa Vista, onde a queda de uma árvore sobre a fiação interdita a Avenida Edson Passos.

Já as principais vias de acesso e saída do Rio operam sem retenções. Segundo a concessionária CCR, há apenas trânsito intenso na Rodovia Presidente Dutra na altura de Nova Iguaçu, em direção a São Paulo. No mais, as estradas BR-101, Via Lagos, Whashington Luiz e Rio-Santos têm fluxo livre nos dois sentidos.

A Ponto Rio-Niterói também opera com trânsito livre nas duas direções. O tempo de travessia se manteve em 13 minutos ao longo de todo o dia em ambos os sentidos. A Polícia Militar estima que 1,7 milhão de veículos devem passar pela ponte neste fim de ano.

Operação Natal

Desde quinta-feira, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) tem colocado em prática no estado do Rio a Operação Natal , que reforça o patrulhamento nos locais onde há maior índice de acidentes nas estradas de acesso e saída da capital. Pontos da Washington Luiz, BR-101 e Dutra terão atenção especial.

Segundo a PRF, existe, estatisticamente, um número maior de acidentes no período das festas de fim de ano, quando o fluxo de veículos tende a aumentar. Por isso, a operação contará com ações de policiamento e fiscalização com foco na segurança viária.