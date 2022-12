Estação de BRT da Maré foi a 98ª reformada pela Prefeitura do Rio - Divulgação

Publicado 24/12/2022 10:53 | Atualizado 24/12/2022 11:31

Rio - A Companhia Municipal de Transportes Coletivos do Rio (Mobi-Rio) informou que a estação de BRT da Maré, no corredor Transcarioca, está oficialmente reaberta ao público. A prefeitura concluiu na noite desta sexta-feira (23) as obras de revitalização do local, com uma série de reforços na estrutura.

Como tem feito em outras estações reformadas, a Mobi-Rio trocou as portas de vidro por chapas de aço vazadas, mais resistentes. Também foram instalados portas com trava automática e mecanismos blindados, além de fiação embutida.

Esta foi a 98ª estação de BRT reformada pela prefeitura desde o início da gestão, em 2021. Na sexta-feira, foram concluídas ainda as obras de revitalização da estação Rio 2, também do corredor Transcarioca, que foi reaberta na durante a tarde.