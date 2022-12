Viatura ficou completamente danificada após o ataque - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 24/12/2022 12:34 | Atualizado 24/12/2022 14:46

Rio - O policiamento no Bateau Mouche foi intensificado neste sábado (24), após um ataque a base avançada do 18º BPM (Jacarepaguá) que fica na comunidade da Praça Seca, na Zona Oeste do Rio, durante a madrugada. A ação dos bandidos deixou parte da estrutura e uma viatura danificadas, além de um homem ferido. Equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) atuam no reforço em apoio ao batalhão da região.



De acordo com a Polícia Militar, um grupo de criminosos arremessou paus, pedras e coquetéis Molotov contra a base. Os bandidos também atiraram contra os PMs, que reagiram e houve confronto. Na ação, um homem foi ferido e socorrido para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, e o estado de saúde é estável. Questionada se ele estava envolvido no ataque e se ficou sob custódia, a corporação informou que "essa é uma questão de cunho investigativo".

Ainda segundo a PM, outras equipes do 18° BPM seguiram para o local em apoio e a situação foi estabilizada. A Corregedoria da Corporação acompanha o caso. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver uma viatura em chamas e diversos tijolos e pedaços de madeira ao redor dela. O parabrisa do veículo ficou completamente destruído. As imagens também mostram um militar tentando controlar as chamas e os estragos dentro da base. Confira abaixo.

Guerra na Praça Seca



Desde o início do ano, moradores da Praça Seca têm sofrido com uma rotina de violência e intensos confrontos, por conta da guerra entre milicianos e traficantes do Comando Vermelho. As facções rivais dominam diferentes pontos das comunidades do bairro e disputam o controle total da região. Nas últimas semanas, ao menos cinco pessoas morreram em trocas de tiros no local.