PM da reserva foi encontrado ferido dentro do próprio carro, após ser baleado - Reprodução/TV Globo

PM da reserva foi encontrado ferido dentro do próprio carro, após ser baleadoReprodução/TV Globo

Publicado 24/12/2022 17:19 | Atualizado 24/12/2022 17:20

Rio - O policial militar da reserva Israel Rosário Filho, baleado ao reagir a tentativa de assalto na Linha Amarela, na última quinta-feira, segue internado em estado grave. A informação foi atualizada, neste sábado (24), pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).



O militar está sendo acompanhado por equipe médica no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, Zona Norte, para onde foi socorrido após ser baleado. Segundo relatos de testemunhas, o militar foi alvo de criminosos quando passava pela via expressa na altura do bairro Água Santa.



O Caso

Israel reagiu a tentativa de assalto a um caminhão que estava na frente do seu carro. Os bandidos dispararam contra ele, então houve um confronto. Na troca de tiros, o PM acabou sendo atingido.



De acordo com a Polícia Militar, equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram acionadas para o local após relatos de tiros na via e encontraram o militar já atingido, dentro do próprio carro.



Durante a fuga, os criminosos atiraram contra os agentes e houve confronto. Os bandidos teriam fugido em direção ao Morro do 18, em Água Santa, sem levar nada. Não houve presos na ação.



Em nota, a Polícia Civil informou que agentes da 26ª DP (Todos os Santos) investigam o caso e fazem diligências para encontrar os suspeitos do crime.