Bandidos atacaram delegado de polícia na Estrada Edgard Romero, em Madureira, Zona NorteReprodução de vídeo

Publicado 24/12/2022 16:04 | Atualizado 24/12/2022 16:34

Rio - Um delegado de polícia foi baleado durante uma tentativa de assalto, no início da tarde deste sábado (24), em Madureira, na Zona Norte do Rio. Segundo informações preliminares, bandidos teriam tentado roubar o veículo do policial, que reagiu e trocou tiros com os criminosos, mas acabou ferido.

O caso aconteceu na Avenida Ministro Edgard Romero, na altura da estação de BRT Vila Queiroz. O delegado ferido seria Antônio Silvino Teixeira, de 61 anos, titular da 67ª DP ( Guapimirim). Ele foi atingido no pé e também no quadril durante o confronto com dois suspeitos.

Após ser socorrido, o delegado foi levado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Rocha Miranda. Em seguida, ele foi transferido para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, também na Zona Norte. O estado de saúde do delegado é estável.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na 40ª DP (Honório Gurgel) e será encaminhado à 29ª DP (Madureira). "Diligências estão em andamento para identificar a autoria do crime", esclareceu.

Um vídeo feito por um morador da região mostra a ação dos criminosos. Nas imagens, é possível ver os bandidos partindo para cima do delegado, que se protege atrás de uma mureta. Na rua, carros foram abandonados por motoristas assustados com a troca de tiros.

Moradores da região reclamaram da sensação de insegurança vivida no bairro: "Uma hora dessa tendo que passar pelo tiroteio e sendo obrigada a deitar no chão do BRT. Esse é meu país Madureira", comentou uma usuária do Twitter.