Publicado 24/12/2022 14:07

Rio - Um homem morreu e outro ficou ferido após confronto com policiais militares em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, na última sexta-feira (23). As identidades de ambos não foram divulgadas.

De acordo com a PM, equipes do 25° BPM (Cabo Frio) foram acionadas para checar a presença de bandidos armados no Bairro das Colinas. Ao chegarem ao local, os agentes foram recebidos a tiros e reagiram.

Após o término do confronto, os policiais encontraram dois suspeitos feridos e os socorreram ao Hospital Municipal do Morro dos Milagres, no centro do município, onde um deles não resistiu. O outro permaneceu custodiado. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Com a dupla, os agentes apreenderam duas pistolas, dois carregadores municiados, entorpecentes e R$ 97 em espécie.

A ocorrência foi registrada na 125ª DP (São Pedro da Aldeia).