Vítima foi encontrada em uma área de mata da comunidade Bateau Mouche - Reprodução

Publicado 08/12/2022 14:19 | Atualizado 08/12/2022 16:08

Rio - O corpo de um homem, identificado como André Luiz Vianna de Andrade, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (8) em uma área de mata da comunidade Bateau Mouche, na Praça Seca, Zona Oeste do Rio.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do quartel de Jacarepaguá (18º BPM) foi acionada para uma ocorrência de encontro de cadáver dentro da comunidade. De acordo com a corporação, moradores localizaram o corpo e acionaram os policiais que ocupam a região desde a morte do PM Ângelo Rodrigues de Azevedo na terça-feira (6)

A corporação ainda completou que o policiamento está reforçado na comunidade. O caso foi encaminhado para a 28ª DP (Campinho). De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência foi repassada para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) que busca encontrar os autores e a motivação do crime.

A região onde o crime aconteceu é constantemente tomada por troca de tiros entre milicianos e traficantes. Moradores da comunidade Bateau Mouche sofrem com os conflitos intensos de disputa territorial entre a milícia e o Comando Vermelho (CV) desde junho deste ano. Traficantes da maior facção criminosa do Rio de Janeiro invadiram pontos da comunidade antes dominados por grupos paramilitares.

Nesta quarta-feira (7), a PM ocupou a comunidade com a participação de blindados e com o sobrevoo de um helicóptero. Os acessos também foram ocupados por viaturas. Na Rua Cândido Benício, por exemplo, que da acesso ao Bateau Mouche, ao longo do dia, circularam várias viaturas do Bope.