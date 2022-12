Incêndio atinge loja no Saara, Centro do Rio - Reprodução

Incêndio atinge loja no Saara, Centro do RioReprodução

Publicado 29/12/2022 12:59 | Atualizado 29/12/2022 15:15

Rio - Um incêndio atingiu um imóvel na manhã desta quinta-feira (29) no Centro do Rio. O estabelecimento, que fica na Rua da Alfândega, região de comércio popular conhecida como Sociedade de Amigos e Adjacências da Rua da Alfândega (Saara), pegou fogo por volta das 9h. Não há registro de mortos ou feridos até o momento.

Em vídeo compartilhado nas redes sociais e no aplicativo de Whatsapp, o fogo, em grande proporção, podia ser visto do alto de prédios distantes do local.

Incêndio atingiu estabelecimento no Centro do Rio na manhã desta quinta-feira (29). Até o momento não há registros de vítimas até o momento.#ODia



Crédito: Reprodução/ Redes Sociais pic.twitter.com/EstJbLzWwI — Jornal O Dia (@jornalodia) December 29, 2022

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 5º BPM (Praça da Harmonia) foram deslocados para verificar uma ocorrência no endereço e se depararam com o incêndio. O Corpo de Bombeiros também está no local.De acordo com o Corpo de Bombeiros, cerca de 35 militares do quartel central dos bairros de Grajaú e São Cristóvão, ambos Zona Norte do Rio, foram para o local após terem sido acionados por volta das 9h44. Os agentes ainda estão trabalhando no local para cessar qualquer foco de fogo que tenha ficado. Não há vítimas.