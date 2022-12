Três homens integrantes de milícia em Campo Grande foram presos nesta quinta-feira - Divulgação

Três homens integrantes de milícia em Campo Grande foram presos nesta quinta-feiraDivulgação

Publicado 29/12/2022 13:30 | Atualizado 29/12/2022 13:30

Rio - Três integrantes de milícia que atua em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, foram presos, nesta quinta-feira (29), por agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas e Inquéritos Especiais (Draco-IE). Maurício Moraes de Oliveira, Leonardo Torres Gomes e Marcelo Lindolfo Ramos vão responder pelos crimes de formação de milícia privada e extorsão e emprego de arma de fogo, além de roubo.

De acordo com as investigações, os integrantes do grupo paramilitar que atua na região são investigados por praticarem diversos crimes, como exploração irregular da venda de água e gás, internet e tv a cabo, parcelamento irregular de solo urbano para fins de construção civil, extorsões a moradores e comerciantes da região, além de vários homicídios.

Com eles foram apreendidos R$ 140, revólver calibre 38 e cinco munições, uma capa de colete balístico, duas balaclavas e um coturno. Marcelo, Maurício e Leonardo estavam dentro de um carro roubado no momento da prisão. Não houve resistência por parte deles.