Publicado 29/12/2022 13:30

Rio - A mulher de Atilla Melo, homem preso pela Polícia Federal (PF) por suspeita de envolvimento em atos de vandalismo contra a sede da PF em Brasília no último dia 12, fez um vídeo chorando onde pede ajuda dos brasileiros.

"Brasil, eu quero que vocês saibam que o meu marido está sendo levado pela Polícia Federal aqui em São Gonçalo. Eu não sei qual é o motivo. Por favor, eu preciso de ajuda", disse Carina Melo.

Átilla, de 41 anos, foi preso nesta quarta-feira (28), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com as investigações, ele seria um dos integrantes de um grupo que depredou bens públicos e colocou fogo em carros e ônibus por causa da prisão do indígena bolsonarista José Acácio Serere Xavante. Os suspeitos teriam tentado invadir a sede da PF com o objetivo de resgatar o homem.

As ordens de prisão foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Além disso, outros três envolvidos já foram presos em operações realizadas simultaneamente nos estados de Rondônia, Pará, Mato Grosso, Tocantins, Ceará, São Paulo e no Distrito Federal. Ao todo, são 11 mandados de prisão e 21 de busca e apreensão.