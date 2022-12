Nélida foi uma das maiores representantes da literatura brasileira - Divulgação

Publicado 29/12/2022 11:18

Rio - O corpo da escritora Nélida Piñon está sendo velado no salão do Petit Trianon da Academia Brasileira de Letras (ABL), no Centro do Rio, na manhã desta quinta-feira (29). O sepultamento está marcado para às 15h no mausoléu da instituição, no Cemitério São João Batista, em Botafogo, Zona Sul.A escritora foi a primeira mulher presidente da Academia Brasileira de Letras (ABL), em 1999-1997, no ano do primeiro centenário da instituição, além de uma das maiores representantes da literatura do país. Nélida era a quinta ocupante da Cadeira 30, tendo sido eleita em 27 de julho de 1989, na sucessão de Aurélio Buarque de Holanda.