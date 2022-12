Publicado 29/12/2022 09:29

Rio - A SuperVia preparou uma operação especial para atender os passageiros na madrugada do Réveillon. Em complemento à programação do dia 1º de janeiro de 2023, para atender o retorno das comemorações, a concessionária oferecerá viagens extras durante a madrugada do primeiro dia do novo ano com destino à Baixada Fluminense, Zona Norte e Zona Oeste.

As composições para o ramal Japeri partirão às 1h40, 3h, 4h10 e 5h10. Já as viagens do ramal Santa Cruz serão realizadas às 2h10, 3h20, 4h40 e 5h30. Para o ramal Saracuruna, os trens irão partir às 3h50 e 5h20. Todos os trens farão serviço parador e as viagens dos ramais Japeri e Santa Cruz atenderão as estações do ramal Deodoro.

A estação Central do Brasil estará aberta para embarque a partir de 1h. Durante a madrugada, as demais estações do sistema ferroviário estarão abertas apenas para desembarque de passageiros. Para evitar filas, a SuperVia orientou os passageiros a adquirirem as passagens de ida e volta conjuntamente.