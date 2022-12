Pistola apreendida com suspeito morto em troca de tiros - Divulgação

Pistola apreendida com suspeito morto em troca de tirosDivulgação

Publicado 29/12/2022 09:22

Rio - Um homem foi morto, na noite desta quarta-feira (28), durante um confronto com policiais em frente à Rodoviária Novo Rio, na Zona Portuária, Região Central do Rio.



O suspeito estava dirigindo um carro que havia acabado de ser roubado no Aterro do Flamengo, e era acompanhado por um segundo criminoso de moto, quando foram abordados por policiais do 5º BPM (Praça da Harmonia) no Túnel Marcelo de Alencar e desrespeitaram ordem de parada.



Durante a perseguição, o homem acabou sendo baleado, perdeu o controle e bateu em outros dois veículos que estavam estacionados na rodoviária. De acordo com a PM, o homem morreu ainda no local.