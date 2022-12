Velório e sepultamento será realizado no Cemitério de Inhaúma - Google Street View

Publicado 29/12/2022 08:46

Rio - O corpo do mecânico de refrigeração Antônio Carlos Rosário, de 57 anos, morto após ser atingido por uma bala perdida enquanto passeava com o seu cachorro no bairro Engenheiro Leal, será sepultado na tarde desta quinta-feira (29) no Cemitério de Inhaúma, Zona Norte do Rio.

O velório começa a ser realizado às 13h e o sepultamento às 16h45. A cerimônia irá acontecer depois da família aguardar a liberação do corpo do homem do Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, por mais de 24 horas devido a informações desencontradas entre a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e a Defesa Civil Estadual.

Segundo a SMS, houve um pedido de remoção ainda na terça-feira (27), dia que Antônio chegou já em óbito no hospital. No entanto, a Defesa Civil informou que apenas foi chamada para o recolhimento do corpo às 13h05 de quarta-feira (28).

Para a manicure Márcia Cristina Lima Conceição, 53, mulher da vítima, houve um descaso das autoridades perante ao assunto. De acordo com ela, a direção da unidade informou que faltava Rabecão.

"Ele deu entrada ontem [terça] sete e pouca da manhã. É um descaso. Mais de 24 horas. Isso é porque não é o pai, não é o filho e nem o irmão deles. Por isso que fazem isso. Se fosse da família, na mesma hora já tinha resolvido isso. Olha o sentimento que a gente fica. Olha a angústia", comentou a mulher.

Relembre o caso

Antônio foi baleado enquanto passeava com o cachorro na rua Américo Vespúcio, no bairro Engenheiro Leal, na Zona Norte do Rio. A morte aconteceu enquanto havia uma operação na Comunidade da Serrinha, em Madureira, bem próximo ao local onde o mecânico de refrigeração estava.

Ele chegou a ser socorrido pela mulher e por um vizinho até o Salgado Filho, mas chegou já em óbito. Antônio estava junto com Márcia há 36 anos e deixa dois filhos.