Nas redes sociais, foi publicado um vídeo da chegada de um helicóptero da polícia militar na comunidade para auxílio da ação. - Reprodução

Publicado 27/12/2022 18:38

Rio - Agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) realizaram, nesta terça-feira (27), uma operação na comunidade da Serrinha, em Madureira, na Zona Norte do Rio. Na ação, um homem foi encaminhado para o Hospital Salgado Filho, no Méier, já sem vida.

De acordo com a Polícia Militar, objetivo era coibir movimentações criminosas que interferem na livre circulação da população, além de estarem relacionadas a roubos de carga e roubos de veículos na região. O Grupamento Aeromóvel (GAM) realizou o monitoramento aéreo do local ao longo da operação.