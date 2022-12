Matheus Fernandes Andrade teria furtado cerca de R$ 500 mil em joias e relógios da casa de Beto de Aquino - Reprodução / Mídias Sociais

Matheus Fernandes Andrade teria furtado cerca de R$ 500 mil em joias e relógios da casa de Beto de AquinoReprodução / Mídias Sociais

Publicado 27/12/2022 19:41

Rio – O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou, no dia 19 de dezembro, o técnico de enfermagem Matheus Fernandes Andrade, de 27 anos, pelos crimes de furto qualificado por abuso de confiança, furto qualificado por fraude e omissão de socorro, este último sendo referente à morte do compositor da Portela Roberto de Aquino Leite, popularmente conhecido como Beto de Aquino.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), ainda não há manifestação de juízo em relação à denúncia. O processo está na 5ª Vara Criminal da Capital. Em comunicado, o TJRJ também lembra que, desde a última terça-feira (20), o órgão se encontra em recesso forense e funciona em regime de plantão, voltando às atividades normais somente no dia 6 de janeiro.

O compositor Beto de Aquino morreu no dia 5 de dezembro , vítima de um infarto em seu apartamento. Agentes da 12ª DP (Copacabana) foram acionados ao local e informados pela nora do portelense a respeito da ausência de alguns itens na casa, como joias e relógios.

Segundo investigações, Matheus, que mantinha um relacionamento com o compositor, teria se aproveitado do infarto de Beto para furtar o material avaliado em cerca de R$ 500 mil. Na manhã do dia do 10 de dezembro, após a emissão de um mandado de prisão preventiva contra ele, o técnico de enfermagem se entregou na 27ª DP (Vicente de Carvalho) e foi encaminhado para a 12ª DP, onde confessou o furto mas alegou não estar mais em posse dos objetos.

De acordo com o delegado titular da 12ª DP, André Leiras, o estudante ficava se hospedando em hotéis do Rio para não ser pego, mas em uma dessas mudanças, acabou sendo assaltado por um grupo de criminosos em uma rua de terra batida em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.



"Ele disse que em um desses deslocamentos, em uma rua de terra em São João do Meriti, foi abordado por três homens encapuzados. Ele acredita que chamou atenção pelo fato de estar bem vestido e com malas. E esses homens subtraíram essas malas com os pertences que ele havia furtado. Ele não estaria mais de posse em razão desse roubo que sofreu', explicou.



Além disso, o jovem teria usado um dos cartões de Beto para quitar uma dívida no valor de R$ 45 mil um dia após a morte do compositor. O credor foi identificado pela polícia e prestou depoimento. O valor pago por Matheus será sequestrado por meio de uma medida cautelar e ficará à disposição da Justiça, para depois voltar para o espólio da família de Roberto Aquino.



O delegado ainda deixou claro que a polícia não acredita na versão apresentada por Matheus e vai prosseguir com as investigações.



"Em relação à morte do compositor, o laudo de exame foi muito categórico. Ele morreu em razão de uma doença, de um infarto miocárdio. Matheus diz que viu Roberto deitado e achou que estivesse dormindo. Por isso se aproveitou desse momento para furtar as joias. A polícia não acredita nessa versão, a gente acredita que, segundo os indícios apontados, ele (Matheus) se aproveitou das circunstâncias do infarto, do fato do Roberto ter morrido, para fazer todo o furto", afirmou.