Matheus Fernandes, de 27, e Beto Aquino, de 60, mantinham um relacionamento amorosoReprodução redes sociais

Publicado 10/12/2022 16:22 | Atualizado 10/12/2022 16:26

Rio - O técnico de enfermagem Matheus Fernandes Andrade, de 27 anos, suspeito de furtar pertences do compositor Roberto de Aquino Leite, o Beto Aquino, 60, com quem mantinha um relacionamento, após a sua morte , se entregou na manhã deste sábado (10) na 27ª DP (Vicente de Carvalho). Ele era considerado foragido pelos crimes de furto qualificado por abuso de confiança, fraude e omissão de socorro.

A Justiça do Rio expediu, nesta sexta-feira (9) , um mandado de prisão preventiva contra Matheus, a pedido da 12ª DP (Copacabana), que está responsável pelo caso. Segundo as investigações, o técnico de enfermagem teria se aproveitado do infarto de Beto Aquino para levar joias, relógios, carteira e o telefone do compositor. O material é avaliado em cerca de R$ 500 mil.

Depois de se entregar na 27ª DP, o suspeito foi encaminhado para a 12ª DP, onde recebeu voz de prisão. Durante as investigações, os agentes obtiveram imagens de câmeras de segurança que comprovam a movimentação de Matheus saindo do imóvel às pressas. O técnico de enfermagem passou pela portaria do prédio no fim da noite do último domingo, após às 23h, com uma mala, mochila e também uma bolsa. O porteiro do local também viu a movimentação.



As informações obtidas pelos investigadores indicam que Matheus foi a última pessoa a ter contato com o compositor. Segundo os agentes, o técnico tinha a chave do imóvel, por isso não tinha problemas para entrar e sair do apartamento.

O delegado André Leiras, da 12ª DP, disse ao DIA, que não há dúvidas que Matheus cometeu os crimes. Segundo o chefe das investigações, o suspeito utilizou um cartão pertencente a Beto Aquino para pagar uma dívida de R$ 45 mil com um credor da Pavuna, na Zona Norte do Rio.



"Nós realizamos uma operação e batemos em vários endereços ligados a parentes e amigos dele. Percebendo que o cerco estava se fechando, ele se entregou. Agora queremos saber o destino das joias, carteira e do celular. Na carteira havia um cartão que foi utilizado por ele para quitar uma dívida de R$ 45 mil na Pavuna. Nós não temos dúvida nenhuma que ele praticou o crime de furto", contou o delegado.

Relembre o caso

O corpo de Beto Aquino foi encontrado pela nora na manhã de segunda-feira (5) dentro de seu apartamento em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Foi ela quem deu falta dos pertences na residência. Em conversa com a polícia, a nora teria dito que a porta do imóvel estava aberta e que não encontrou joias, o celular e também a carteira do músico. Parte desses itens costumava ficar na pia do banheiro do compositor portelense. Fernandes tinha a chave do imóvel, o que teria facilitado a sua entrada e saída do apartamento.



Um laudo do Instituto Médico Legal (IML) constatou que Beto morreu vítima de um infarto . A perícia da Polícia Civil também não identificou nenhum indício de arrombamento no imóvel, o que reforça a tese de que o autor do crime tinha acesso ao imóvel, assim como Matheus.