Caso foi registrado na 5ª DP (Mem de Sá)Reprodução/GoogleMaps

Publicado 11/12/2022 11:00

Rio – Um adolescente foi apreendido, na noite deste sábado (10), por policiais do 5º BPM, após agredir e roubar um homem na Avenida Presidente Vargas, esquina com a Avenida Rio Branco, no Centro do Rio.



De acordo com informações do Batalhão da Praça da Harmonia, a equipe realizava patrulhamento na avenida, quando avistaram dois homens em atitude suspeita.

Os policiais tentaram abordá-los, mas um deles acabou fugindo. Com o outro, os agentes encontraram dois cartões de crédito e R$ 100 em espécie, além de terem constatado que se tratava de um menor.



Ainda durante a abordagem, um homem que passava pelo local afirmou ter reconhecido o adolescente como um dos suspeitos de cometer roubo e agressão contra ele, minutos antes.



A vítima e o menor foram levados para a 5ª DP (Mem de Sá), onde o caso foi registrado.