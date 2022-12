Ator Thiago Rodrigues é espancado após assalto na Gávea - Reprodução/ Redes Sociais

Ator Thiago Rodrigues é espancado após assalto na GáveaReprodução/ Redes Sociais

Publicado 11/12/2022 22:57 | Atualizado 12/12/2022 10:40

Rio - O ator Thiago Rodrigues foi assaltado e espancado por bandidos, neste sábado (10), no Baixo Gávea, Zona Sul do Rio. De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 15ª DP (Gávea) e diligências estão em andamento para identificar a autoria do crime.

O ator saia de um bar no último sábado (10) quando foi surpreendido por criminosos que o espancaram. Ele teve parte de seu couro cabelo arrancado durante as agressões. De acordo com relatos das redes sociais, o ator ficou desacordado, na rua, até a manhã de domingo (11), quando foi socorrido e levado ao hospital.

fotogaleria

Em nota, a assessoria do ator informou que Thiago foi encaminhado ao Hospital Miguel Couto e após realizar os procedimentos necessários, foi liberado e já está em casa.

"Em nome do ator, agradecemos a todos pelas mensagens de carinho e cuidado", finalizou.