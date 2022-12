Crime aconteceu na noite da última sexta-feira (9) - Reprodução

Rio - Um garçom e uma mulher foram agredidos na noite da última sexta-feira (9) dentro de um restaurante na Urca, Zona Sul do Rio. O motivo da agressão, segundo o funcionário do estabelecimento, seria a divergência de R$ 2 no preço de um bolinho de aipim com carne seca. A Polícia Civil investiga o caso.

Ao DIA, o garçom Rafael Dias contou que o cliente começou a se alterar quando a conta da mesa em que estava foi fechada. Segundo o funcionário, o preço do bolinho é R$ 10, mas o homem alegou que tinham passado para ele que era R$ 8. Para evitar o estresse, Rafael afirmou que a conta não precisava ser paga e que ele quitaria de seu bolso.

"Eu fui fechar a mesa e entreguei a comanda. Tinha um bolinho que era R$ 10 e ele falou que passaram para ele que era R$ 8. Eu comecei a explicar e ele não deixou eu terminar de falar. Já começou a gritar comigo. Fui na gerente e, para evitar, falei que ia pagar do meu bolso", explicou.



No entanto, segundo Rafael, o cliente continuou realizando ofensas, inclusive xingando a mãe do garçom. As câmeras de segurança do estabelecimento gravaram toda a confusão.

"Ele começou a me ofender e xingar a minha mãe. Ele me deu um tapa na mão e nas costas. É a primeira vez que passo por isso. Ele me xingou três ou quatro vezes. Eu saí de perto e ele continuou me ofendendo. Eu me afastei para pedir uma água porque eu estava tremendo de nervoso", completou o garçom.

A gravação também flagrou outros clientes e funcionários questionando o agressor sobre o ato. Neste momento, o homem agride uma mulher, o que gera uma confusão generalizada. A vítima pegou uma cadeira para bater no agressor, mas foi impedida por Rafael.

De acordo com o garçom, o agressor se chama Leonardo Vianna e é um morador da região. O caso foi registrado na 10ª DP (Botafogo) como injúria e vias de fato. O garçom ainda afirmou que pretende processar o agressor.

"O pessoal conhece ele. Ele mesmo disse que é frequentador do bar há muito tempo só que o respeito tem que ser mútuo. Eu estava trabalhando e ele se divertindo. Já estou tomando as providências. Isso não pode ficar assim não", disse Rafael.

Nas redes sociais, o restaurante Urca Grill prestou apoio ao funcionário. "O que dizer de você Rafael? Um cara educado, gentil e paciente. Atencioso e sorridente com todos que o cercam! Sinta-se abraçado e receba todo o amor do mundo!", diz o perfil do estabelecimento.

Questionada, a Polícia Civil informou que as vítimas já foram ouvidas e o autor identificado. A investigação segue em andamento para elucidar os fatos.