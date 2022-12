A prisão foi realizada por agentes da DC-Polinter - Arquivo MAIS

A prisão foi realizada por agentes da DC-PolinterArquivo MAIS

Publicado 12/12/2022 20:21

Rio - Um homem foi preso pelo crime de estupro de vulnerável contra as netas da sua companheira, de 9 e 12 anos, nesta segunda-feira (12), em Queimados, na Baixada. O caso aconteceu em 2012.

De acordo com as investigações da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter), o homem teria cometido o crime enquanto a avó dormia. Ele ordenou que as meninas tirassem os shorts para cometer o ato e, em sua defesa, disse que teria sido seduzido pelas crianças. O acusado também ameaçou agredi-las até a morte caso elas contassem o crime para alguém. O caso aconteceu em 2012.



No momento da prisão, o criminoso não ofereceu resistência. Contra ele, havia um mandado de prisão condenatória em aberto, no qual foi sentenciado a 14 anos em regime fechado.