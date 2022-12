Ney Kayque recebe alta após 29 dias - Reprodução / Mídias Sociais

Ney Kayque recebe alta após 29 diasReprodução / Mídias Sociais

Publicado 12/12/2022 20:09 | Atualizado 12/12/2022 21:04

Rio – Depois de 29 dias internado, o menino Ney Kayque Lourenço de Araújo, de 11 anos, recebeu alta nesta segunda-feira (12). Ele foi baleado na cabeça em um ataque a tiros contra o carro da sua família no dia 13 de novembro.

Henrique Nobrega de Araújo, de 32 anos, técnico de enfermagem e pai de Ney, diz que o garoto continuará a tomar medicamentos e receberá atendimento fisioterapêutico em casa cinco vezes por semana.

"Ele está ótimo, com recuperação boa, está feliz. Conseguiu comer a coxinha dele, tomou o guaraná dele. A satisfação em casa é outra, com ele acordado e gesticulando. Não está mexendo nada direito ainda, mas está ficando em pé, dando uns passinhos, está muito bom", disse Henrique.

Depois de 29 dias internado, o menino Ney Kayque Lourenço de Araújo, de 11 anos, recebeu alta nesta segunda-feira (12) Arquivo Pessoal

"A família está ótima, mais leve, dá até arrepio de falar. A família está feliz. Só estamos indignados ainda sobre o andamento da polícia, que não ligou e não falou nada, estamos com medo de sair, do cara vir. Eles já sabem quem são as pessoas e não prendem", completou.

Segundo o pai de Ney Kaique, a delegacia possui as informações necessárias, mas não age: "Precisamos de mais esclarecimento, saber o que já foi resolvido e o que não foi, o porquê de tanto sigilo. Essa é uma área dominada por milicianos, (precisamos saber) se foi um que fez isso. Fica difícil. A gente fica com medo. Já tem a balística, já tem a numeração da arma, sabem o nome, já tem o endereço, e nada feito. Eles já identificaram que foi o filho que estava dirigindo e o pai que fez o disparo";

O caso está sendo investigado, sob sigilo, na 64ª DP (São João de Meriti).



Relembre o caso

No dia 13 de novembro, Ney Kayque Lourenço de Araújo, de 11 anos, foi baleado quando voltava de carro de um aniversário com a sua família no bairro de Vilar dos Teles, em São João do Meriti, na Baixada Fluminense. Eles foram surpreendidos por outro veículo, que emparelhou e atirou contra o automóvel.

"Eles estavam voltando de um churrasco da avó do padrasto. No caminho, quando reduziram para passar por um quebra-molas, o homem no outro carro olhou, viu que o vidro estava abaixado, e simplesmente atirou", disse o pai do garoto. Segundo ele, a mãe do menino gritou que tinha uma criança e, em seguida, desmaiou. "O amigo do padrasto acelerou e levou meu filho para a UPA de São João de Meriti. Quando os médicos perceberam que se tratava de um caso grave, com perda de massa encefálica, transferiram para o Hospital Adão Pereira Nunes", contou

O garoto chegou na unidade com uma bala alojada na cabeça e precisou passar por cirurgia de emergência. Por pelo menos cinco dias, ele ficou internado em estado gravíssimo. De acordo com a direção do Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, Ney Kayque foi extubado quando seu quadro passou a ser considerado estável e transferido no dia 22 de novembro para o Hospital Caxias D’Or, em Duque de Caxias.