Previsão de pancadas de chuva acontece devido ao calor e também à alta disponibilidade de umidade - Cleber Mendes / Arquivo Agência O Dia

Publicado 12/12/2022 19:11 | Atualizado 12/12/2022 19:13

Rio – A cidade do Rio de Janeiro entrou em estágio de mobilização às 18h30 desta segunda-feira (12) devido à previsão de chuva moderada a forte nas próximas três horas.O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e indica que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Além disso, há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.De acordo com o Sistema Alerta Rio, devido ao calor e também à alta disponibilidade de umidade, a previsão é de pancadas de chuva isoladas de intensidade moderada a ocasionalmente forte, acompanhadas de rajadas de vento de intensidade moderada a forte (18,1 a 76 km/h) e raios.Ainda segundo o Alerta Rio, no início desta noite, núcleos de chuva de intensidade moderada atuam no Litoral Sul e se deslocam em direção à cidade do Rio. Outros núcleos que estão no estado de São Paulo também apresentam deslocamento para o estado do Rio.O sistema prevê que a instabilidade deve seguir na cidade durante a terça-feira (13) por conta da chegada de uma frente fria. O tempo chuvoso pode se estender até a quarta-feira (14). O sol só deve retornar na quinta-feira (15), ainda que coberto por algumas nuvens.Com o possível temporal desta segunda, o Centro de Operações do Rio (COR) reforçou as recomendações de segurança elaboradas pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros.