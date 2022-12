Agentes do Grajaú Presente prenderam homem por furto de peças de bacalhau - Divulgação

Publicado 12/12/2022 18:11 | Atualizado 12/12/2022 18:19

Rio – Agentes do Grajaú Presente prenderam em flagrante, nesta segunda-feira (12), um homem pelo furto de três peças de bacalhau, no valor de R$ 324,26, em um supermercado na Rua São Francisco Xavier, no bairro do Maracanã, Zona Norte do Rio.

Os agentes foram acionados por funcionários que relataram o furto. O suspeito teria colocado as peças em uma mochila e tentado passar pelo caixa sem pagar pelas mercadorias, mas foi flagrado pelo segurança do estabelecimento e, com a chegada dos policiais, acabou confessando o crime.

O homem foi encaminhado para a 20ª DP (Vila Isabel), onde foi constatada a existência de nove passagens prévias pelo mesmo crime e três por ameaça. Em seguida, foi encaminhado para a central de flagrantes, na 19ª DP (Tijuca), onde foi autuado por furto a estabelecimento comercial e permaneceu preso.