Ação foi realizada pela projeto Territórios Educativos, da Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação / Divulgação

Ação foi realizada pela projeto Territórios Educativos, da Secretaria Municipal de EducaçãoSecretaria Municipal de Educação / Divulgação

Publicado 12/12/2022 16:55 | Atualizado 12/12/2022 17:03

Rio – O Centro Integrado de Educação Pública (Ciep) Professor Darcy Ribeiro, em Campo Grande, na Zona Oeste, inaugurou, nesta terça-feira (12), uma pintura em homenagem à personalidade que o batiza. A ação foi realizada pela projeto Territórios Educativos, da Secretaria Municipal de Educação.



Na inauguração, estiveram presentes o secretário da pasta, Renan Ferreirinha, a diretora administrativo-financeira da Fundação Darcy Ribeiro, Zezé Lagté, e a secretária de educação durante o governo Brizola, coordenadora dos Cieps junto com Darcy Ribeiro e professora da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Lia Ciomar Macedo de Faria.



O evento também mobilizou professores, alunos, responsáveis e funcionários. As turmas do 2º ano da escola apresentaram performances homenageando desde a biografia de Darcy Ribeiro até a sua atuação na defesa dos povos indígenas. Além disso, por ser uma unidade bilíngue, o evento contou também com o coral de vozes cantando "O Tannenbaum". A Gerência de Leitura realizou a distribuição de livros aos alunos e à comunidade escolar.