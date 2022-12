Mateus Coutinho foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio - Reprodução / Redes sociais

Mateus Coutinho foi preso em flagrante por tentativa de feminicídioReprodução / Redes sociais

Publicado 12/12/2022 16:55 | Atualizado 12/12/2022 17:13

Rio - Mateus Coutinho, de 22 anos, foi preso em flagrante por esfaquear uma adolescente de 15 anos na noite deste domingo (11), na Rua Nelson Piquet, no bairro de Santa Rita, em Nova Iguaçu. A vítima está internada no Hospital Geral de Nova Iguaçu e foi submetida a uma cirurgia nesta segunda-feira.

No momento da prisão, o suspeito teria dito aos agentes da 58ª DP (Posse) que a agressão ocorreu após uma "divergência ideológica". Mas, de acordo com os policiais, Mateus apresentou "fala confusa". A investigação segue em andamento para tentar conhecer a motivação do crime. De acordo com a Polícia Civil, testemunhas foram ouvidas, e Mateus permaneceu calado na delegacia.

A adolescente seria amiga do suspeito e esteve na casa dele na noite de domingo. Após uma discussão, ele teria a esfaqueado diversas vezes e fugido. Na manhã seguinte, ele foi preso em flagrante no bairro de Adrianópolis e autuado por tentativa de feminicídio.

A Polícia Militar informou que esteve no Hospital Geral de Nova Iguaçu na madrugada desta segunda. Segundo a equipe do 20º BPM (Mesquita), a vítima disse que foi atacada por um homem que estava visivelmente alterado. A direção da unidade registrou que a paciente deu entrada com diversas lesões provocadas por arma branca.

Nas redes sociais, familiares pediram orações pela jovem. "Minha vida, minha irmã caçula que tanto amo. Peço oração pela vida dela e que a justiça de Deus seja feita. Vai ficar tudo bem, pois eu creio em um Deus justo. Agradeço de coração quem puder orar pela vida dela", desabafou a irmã da adolescente.

* Estagiário sob a supervisão de Thiago Antunes