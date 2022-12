Rio de Janeiro

MPRJ decide lista tríplice que irá concorrer ao cargo de procurador-geral de Justiça

Leila Costa foi a candidata mais votada com 485 votos, com quase metade dos votos. Nomes serão submetidos à decisão do Governo do Estado

Publicado 12/12/2022 20:39 | Atualizado há 2 horas