Família foi rendida durante assalto no Quitandinha, em PetrópolisReprodução

Publicado 12/12/2022 20:55 | Atualizado 12/12/2022 20:58

Rio - Uma transmissão ao vivo flagrou o momento em que uma família foi assaltada, na noite deste sábado (10), no bairro Quitandinha, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. No momento do crime, duas vítimas transmitiam uma live enquanto jogavam no computador e a ação dos suspeitos foi filmada.

A residência fica no andar de cima de uma mercearia que pertence à família. Na noite de sábado, o proprietário, pai do streamer, foi abordado por criminosos armados dentro do estabelecimento.

A transmissão mostra que os dois homens estavam em um jogo online no quarto quando a mãe gritou por ajuda. Ela afirmou que a mercearia estava sendo assaltada e o rapaz pega o celular para acionar a polícia. Em seguida, a mulher entra no quarto chorando e o filho pede calma.

Pouco depois, ele percebe a aproximação dos suspeitos e tenta esconder o celular, jogando na cama. As vítimas são rendidas e ficam de joelho durante a ação, que durou cerca de um minuto. Por fim, todos levantam e deixam o quarto.

Veja o vídeo:

Streamer é roubado durante live em casa no município de Petrópolis, na Região Serrana do Rio.

#ODia



Crédito: Reprodução / Twitch pic.twitter.com/CsaBu97V0c — Jornal O Dia (@jornalodia) December 12, 2022

A Polícia Militar informou que os agentes do 26º BPM (Petrópolis) foram acionados para uma ocorrência de roubo. Chegando no local, as vítimas afirmaram que os suspeitos já haviam fugido. O caso foi registrado na 105ª DP (Petrópolis).

Para tentar recuperar o prejuízo causado pelos criminosos, o streamer organiza uma vaquinha online. No pedido, ele explica que o estabelecimento perdeu uma grande quantia de dinheiro. Além disso, relata que os assaltantes levaram dois celulares utilizados para sua produção de conteúdo.

* Estagiário supervisionado por Thiago Antunes