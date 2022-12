Publicado 12/12/2022 19:50 | Atualizado 12/12/2022 20:06

Rio – Uma área de vegetação na Estrada Grajaú-Jacarepaguá foi atingida por chamas na noite desta segunda-feira (12), na altura do antigo restaurante Cabana da Serra, sentido Grajaú. Não há feridos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel do Grajaú foi acionado às 19h21 para conter o incêndio na mata. A equipe do Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) também está no local. A companhia pede aos motoristas que recobrem a atenção ao passar pelo trecho.