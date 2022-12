Policiais retirando obstáculos colocados em vias públicas - PMERJ / Reprodução

Publicado 12/12/2022 18:24 | Atualizado 12/12/2022 18:40

Rio – Agentes do 4º BPM (São Cristóvão), de batalhões subordinados ao 1º Comando de Policiamento de Área (Centro, Zonas Sul e Norte), do Comando de Operações Especiais (COE) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC), atuaram, nesta segunda-feira (12), no Estácio, bairro na Zona Central da cidade.



De acordo com a Polícia Militar, quatro pessoas foram presas na ação. Além disso, os agentes também recuperaram dois carros roubados, derrubaram barricadas e demoliram muros de contenção colocados pelo tráfico de drogas da região.



As ocorrências foram encaminhadas para a 6ª DP (Cidade Nova).