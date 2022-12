Instituto Vini Jr. inaugurou centro de tecnologia na Escola Municipal Francisco Benjamin Galloti - Divulgação

Publicado 12/12/2022 17:37 | Atualizado 12/12/2022 19:11

Rio – O Instituto Vini Jr. inaugurou, nesta segunda-feira (12), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SME) e com a UnitedHealth Group Brasil, um centro de tecnologia BASE na Escola Municipal Francisco Benjamin Galloti, no Morro da Providência, no Centro. A nova sala é um polo de inovação inserido em escolas públicas, que contempla infraestrutura, métodos e capacitações para instrumentalizar professores e gestores escolares na construção de propostas educacionais inovadoras.

O CT Base inaugurado não é o primeiro. A Escola Municipal Cantor e Compositor Gonzaguinha, na Penha Circular, Zona Norte do Rio, já recebeu um. Instituições nos municípios de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, e Rio Preto, em Minas Gerais, também tiveram polos de inovação instalados.

“Aumentar a parceria com o Instituto Vini Jr. é uma alegria para a educação carioca. É ter a chance de ter escolas com um espaço inovador, que capacita nossos professores e prepara nossos alunos para as demandas do futuro. O aplicativo BASE é super alinhado com a base nacional comum curricular e é uma forma de atrair nossos estudantes. Agradecemos ao Instituto Vini Jr. e à empresa UnitedHealth Group por essa parceria que beneficia muito nossos alunos”, declara o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha.

A nova sala tem a tecnologia como ferramenta e o futebol como linguagem para a melhoria dos processos de ensino-aprendizagem. O CT Base, que é equipado com smartphones, laptop, TV, tablet e tem uma ambientação que remete a um estádio de futebol, será utilizado pelos professores e alunos do ensino fundamental I, que vai do 1º ao 5º ano, beneficiando crianças de 6 a 10 anos de idade.

"A ludicidade do espaço por si só já favorece uma interação diferenciada com os educandos, que cocriam uma nova forma de ensinar e aprender. No entanto, cabe reforçar todo trabalho que é feito previamente com o corpo técnico da escola para inovar nos processos de ensino-aprendizagem por meio da valorização dos repertórios e interesses dos educandos, passando pelo futebol e pela tecnologia", afirma Victor Ladeira, diretor executivo do Instituto.

A implantação do CT foi custeada pelo UnitedHealth Group Brasil, através de doações arrecadadas pela campanha Solidariedade em Dobro. Por ela, os colaboradores da companhia, que controla as operadoras Amil e Amil Dental e a rede médico-hospitalar Américas, podem fazer doações para pessoas de comunidades em vulnerabilidade, cujo valor será duplicado pela empresa. Essa edição do Solidariedade em Dobro também irá dar suporte à campanha Natal Sem Fome da comunidade de Paraisópolis, em São Paulo.

“Compaixão é um dos cinco valores do UnitedHealth Group Brasil – junto com integridade, relacionamentos, inovação e performance – e com campanhas como essa conseguimos ajudar os colaboradores a exercer esse valor e se engajar. Ficamos muito orgulhosos de apoiar a educação de jovens em parceria com o Instituto Vini Jr. e, ao mesmo tempo, o combate à fome, em especial na época do Natal”, disse o vice-presidente de Relações Institucionais do UnitedHealth Group Brasil, Renato Casarotti.

“Fala galera da Escola Municipal Francisco Benjamin Gallotti. Estamos inaugurando o CT Base na escola de vocês, junto com a galera da UHG Brasil. É um espaço novo, onde os professores vão usar a nossa tecnologia para ajudar vocês a aprenderem. Aproveitem!”, disse ele.



Sobre o Instituto

O Instituto Vini Jr. foi lançado em julho de 2021 e tem como presidente o jogador que dá nome à entidade, atleta do Real Madrid e da Seleção Brasileira. É uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, que tem como foco trabalhar o tema da educação, apoiando as escolas públicas brasileiras na construção de novos modelos de ensino-aprendizagem, utilizando a tecnologia como ferramenta e o esporte como linguagem.