O Vacinômetro do Estado do Rio indica que até o domingo (11) foram aplicadas 40.220.065 doses do imunizante contra o coronavírus - Divulgação / Decom

O Vacinômetro do Estado do Rio indica que até o domingo (11) foram aplicadas 40.220.065 doses do imunizante contra o coronavírusDivulgação / Decom

Publicado 12/12/2022 17:53 | Atualizado 12/12/2022 18:43

Rio – A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou, nesta segunda-feira (12), 4.646 novos casos e 38 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. O estado tem um total de 2.665.672 casos confirmados e 76.244 óbitos desde o início da pandemia, decretada em março de 2020.



A taxa de ocupação em enfermarias segue em 60%. Não foi informada a taxa de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

O Vacinômetro do Estado do Rio indica que até o domingo (11) foram aplicadas 40.220.065 doses do imunizante contra o coronavírus. Desse total, 14.5 milhões são da primeira dose, 13.2 milhões da segunda, 8 milhões da terceira dose e 3.5 milhões do segundo reforço.De acordo com o painel, 81% da população do estado com idade acima de 3 anos está com o esquema vacinal, que inclui primeira e segunda dose, completo. Os indicadores da covid-19 no estado do Rio seguem em tendência de queda, segundo informações divulgadas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), neste sábado (10). A pasta considera os dados registrados nas semanas epidemiológicas 47, que vai do dia 20 a 26 de novembro, e 48, que vai do dia 27 de novembro a 3 de dezembro. No período analisado, o número de casos por início dos sintomas registrado por semana passou de 17.988 para 8.594, o que representa uma redução de 52,22%.As taxas de positividade de antígeno e RT-PCR também apresentam tendência de queda. Entre os dias 27 de novembro e 03 de dezembro, foram realizados em média 3 mil testes de antígeno por dia, sendo a positividade de 29%. Em relação ao RT-PCR, estão sendo analisados em média 570 exames por dia, com positividade de 37%.Os atendimentos a casos de síndrome gripal nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da rede estadual tiveram queda de 31% no período analisado. Na semana de 27 de novembro a 03 de dezembro, foram registrados 1.899 atendimentos, sendo 1.796 adultos. Já na semana de 20 a 26 de novembro, foram 2.757 atendimentos, sendo 2.610 adultos.As solicitações de leitos para tratamento da Covid-19 apresentaram redução na semana de 27 de novembro a 03 de dezembro, com uma média de 19 pedidos por dia, sendo 9 para UTI e 10 para enfermaria. Na semana de 20 a 26 de novembro, a média de solicitações era de 26 leitos por dia, sendo 12 para enfermaria e 14 para UTI.