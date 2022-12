Rio tem 81% da população, com idade acima de 3 anos, com o esquema vacinal completo - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Rio – Os indicadores da covid-19 no estado do Rio seguem em tendência de queda. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), neste sábado (10), e considera os dados registrados nas semanas epidemiológicas 47, que vai do dia 20 a 26 de novembro, e 48, que vai do dia 27 de novembro a 3 de dezembro. No período analisado, o número de casos por início dos sintomas registrado por semana passou de 17.988 para 8.594, o que representa uma redução de 52,22%.As taxas de positividade de antígeno e RT-PCR também apresentam tendência de queda. Entre os dias 27 de novembro e 03 de dezembro, foram realizados em média 3 mil testes de antígeno por dia, sendo a positividade de 29%. Em relação ao RT-PCR, estão sendo analisados em média 570 exames por dia, com positividade de 37%."Pela segunda semana consecutiva, os indicadores da Covid-19 apresentam redução. É importante que a população continue se vacinando e completando o esquema vacinal. Quem ainda não tomou as doses de reforço deve retornar aos postos de saúde para receber a imunização. As vacinas são seguras e ajudam a evitar casos graves, internações e óbitos pela doença", reforçou o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.Os atendimentos a casos de síndrome gripal nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da rede estadual tiveram queda de 31% no período analisado. Na semana de 27 de novembro a 03 de dezembro, foram registrados 1.899 atendimentos, sendo 1.796 adultos. Já na semana de 20 a 26 de novembro, foram 2.757 atendimentos, sendo 2.610 adultos.As solicitações de leitos para tratamento da Covid-19 apresentaram redução na semana de 27 de novembro a 03 de dezembro, com uma média de 19 pedidos por dia, sendo 9 para UTI e 10 para enfermaria. Na semana de 20 a 26 de novembro, a média de solicitações era de 26 leitos por dia, sendo 12 para enfermaria e 14 para UTI.Nesta última semana, do dia 5 ao dia 9 de dezembro, foi possível acompanhar o número de novos casos confirmados pela doença oscilar gradativamente, subir na quinta-feira (8), contabilizando mais de cinco mil novos casos , e cair bruscamente nesta sexta-feira (9), quando 90 casos e nenhuma morte foram registrados, no mesmo período. Na quarta-feira (7), foram 29 mortes.

Na última sexta-feira (2), a cidade do Rio também presenciou a queda dos números de casos positivos e de internações referentes a covid-19, segundo o Painel Rio Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A melhora nos dados acontece depois de um crescimento ocorrido no começo de novembro devido a propagação de uma subvariante do vírus chamada de Ômicron BQ.1. NoO pico de confirmações aconteceu na semana entre os dias 14 e 20 de novembro com 29.159 casos, passou para 12.783 entre os dias 21 e 27 e atualmente tem apenas 1.434 casos confirmados entre o último dia 28 de novembro e a última a sexta-feira (2).A taxa de positividade nos testes também vem diminuindo nas últimas três semanas. De acordo com a SMS, o número caiu de 30% para 25%. O número de internações também apresentou melhoras. São 145 pessoas internadas nesta sexta-feira (2) e uma esperando na fila. Na semana passada, mais de 200 infectados receberam cuidados nas enfermarias e Unidades de Terapia Intensiva (UTI) das unidades de saúde municipais.





"Mesmo diante da chegada dos novos lotes de vacinas, é importante reforçar que as doses disponíveis neste momento nas salas de vacinação de todo Brasil são eficazes contra a doença e protegem contra casos graves e óbitos. Os brasileiros devem procurar os postos de vacinação mesmo após o prazo para a dose de reforço", alertou o Ministério da Saúde. A resposta contra o vírus – repetida incansavelmente por especialistas – é a vacinação. Nesta sexta-feira, o Brasil recebeu o primeiro lote com 1,4 milhão de doses de vacinas bivalentes contra covid-19. Elas são de fabricação da Pfizer e protegem contra a variante Ômicron original e a variante BA1.Em comunicado, o Ministério da Saúde informou que o contrato firmado com o laboratório prevê a entrega de todas as vacinas disponíveis, com as atualizações, e aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Para identificação, os frascos das vacinas bivalentes têm tampa na cor cinza, cada um com seis doses.Agora, as doses passarão por avaliação e análise do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. As orientações sobre a distribuição, a aplicação das vacinas e o público-alvo serão divulgadas pelo Ministério da Saúde, em nota técnica, nos próximos dias."Mesmo diante da chegada dos novos lotes de vacinas, é importante reforçar que as doses disponíveis neste momento nas salas de vacinação de todo Brasil são eficazes contra a doença e protegem contra casos graves e óbitos. Os brasileiros devem procurar os postos de vacinação mesmo após o prazo para a dose de reforço", alertou o Ministério da Saúde.

No estado, o Vacinômetro indica que até a última quinta-feira (8) foram aplicadas 40.201.396 doses do imunizante contra o coronavírus. Desse total, 14.5 milhões são da primeira dose, 13.2 milhões da segunda, 8 milhões da terceira dose e 3.5 milhões do segundo reforço.



De acordo com o painel, 81% da população do estado com idade acima de 3 anos está com o esquema vacinal, que inclui primeira e segunda dose, completo.