Drogas, armas e rádios apreendidos pela PM na ação - Reprodução

Publicado 10/12/2022 21:41

Rio - Dois suspeitos morreram, neste sábado (10), durante uma troca de tiros com policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) em uma ação no Parque Estadual da Pedra Branca, na Taquara, na Zona Oeste do Rio. As identificações dos suspeitos não foram divulgadas.

De acordo com a Polícia Militar, a dupla chegou a ser socorrida em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas não resistiu aos ferimentos. O confronto aconteceu em uma área de mata do Parque Estadual, onde os bandidos foram baleados e levados diretamente à UPA e tiveram as mortes confirmadas. Com eles, os policiais apreenderam ainda duas pistolas, dois rádios transmissores e drogas.

A PM não divulgou a identificação dos criminosos mortos na ação.