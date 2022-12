Suspeitos ficam feridos após confronto com policiais em São Gonçalo

Com os suspeitos, foram apreendidas uma pistola e uma grande quantidade de drogas - PMERJ / Divulgação

Publicado 10/12/2022 19:26

Rio – Dois homens, que não tiveram suas identidades reveladas, ficaram feridos durante confronto com policiais militares do 7º BPM, na manhã deste sábado (10), em São Gonçalo, Região Metropolitana do estado. Não há informação sobre o estado de saúde deles.

De acordo com o Batalhão de São Gonçalo, uma equipe foi chamada para verificar a informação de que criminosos teriam roubado um veículo no bairro Arsenal. Após cercar o local, os policiais foram atacados a tiros, dando início a um confronto. Com o fim dos disparos, os agentes encontraram dois suspeitos feridos, que foram socorridos ao Hospital Estadual Alberto Torres.

Com a dupla, foram apreendidas uma pistola e uma grande quantidade de drogas.

A ocorrência foi registrada na 73ª DP (Neves).