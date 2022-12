Agentes da 67ª DP (Guapimirim) prenderam um homem por descumprimento de medidas protetivas impostas pela Justiça - Foto: Izaias França - O DIA - Arquivo

Publicado 11/12/2022 15:00 | Atualizado 11/12/2022 15:00

Rio - Agentes da 67ª DP (Guapimirim) prenderam um homem, na última sexta-feira (9), pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas, coação no curso do processo, e furto. A prisão aconteceu em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio. A identidade dele não foi divulgada.



De acordo com informações da Polícia Civil, no dia 27 de junho, o acusado agrediu a própria companheira, além de ofendê-la e ameaçá-la de morte. Ele ainda tentou manter relação sexual à força com a vítima.



Após o primeiro episódio, a Justiça decretou medidas protetivas de urgência, que foram descumpridas no dia 19 de setembro, quando o agressor retornou à residência onde a mulher estava, ameaçando atear fogo na casa. Ele ainda levou alguns pertences pessoais da vítima.



Depois de violar a determinação judicial, um mandado de prisão preventiva foi emitido contra o suspeito, que foi localizado na casa da mãe dele, no bairro Parque Freixal, onde foi detido.

Após o registro na delegacia, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.